Стали известны размеры премий клубов за победу в Кубке Гагарина

Каждый хоккеист ЦСКА в случае победы в Кубке Гагарина получит по 70 миллионов рублей

«СЭ» стали известны размеры премий клубов, продолжающих борьбу за победу в Кубке Гагарина.

Каждый игрок ЦСКА в случае победы получит по 70 миллионов рублей, «Металлурга» — по 20 миллионов рублей, СКА — по 15 миллионов рублей. В «Тракторе» на данный момент премии за выигрыш кубка не объявлены.

В полуфиналах Кубка Гагарина-2022 ЦСКА играет против СКА (счет в серии 1-1), а «Трактор» проводит матчи с «Металлургом» (счет в серии 1-1).

Обладателем Кубка Гагарина-2021 является «Авангард», который обыграл ЦСКА (счет в серии 4-2).