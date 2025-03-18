Стали известны обстоятельства смерти хоккеиста Малыхина

В Екатеринбурге обнаружен мертвым бывший нападающий «Автомобилиста», «Ак Барса» и ряда других клубов КХЛ Федор Малыхин.

Как стало известно «СЭ», мертвым 34-летнего хоккеиста обнаружил отец, который пришел к нему в квартиру. До этого Федор несколько дней не выходил на связь с родственниками и друзьями.

После завершения карьеры Малыхин учился на юриста и не жаловался на проблемы со здоровьем. По предварительной информации, похороны состоятся в четверг, 20 марта.

Малыхин завершил карьеру в ноябре 2023 года. Он выступал за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), «Ак Барс» (2014-2019), «Трактор» (2019), «Спартак» (2019-2020), «Витязь» (2020-2022) и «Авангард» (2022-2023).

В составе казанского клуба Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 220 (107+113) очков в 548 матчах.