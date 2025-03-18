Хоккей
18 марта, 14:23

Стали известны обстоятельства смерти хоккеиста Малыхина

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Федор Малыхин.
Фото photo.khl.ru

В Екатеринбурге обнаружен мертвым бывший нападающий «Автомобилиста», «Ак Барса» и ряда других клубов КХЛ Федор Малыхин.

Как стало известно «СЭ», мертвым 34-летнего хоккеиста обнаружил отец, который пришел к нему в квартиру. До этого Федор несколько дней не выходил на связь с родственниками и друзьями.

После завершения карьеры Малыхин учился на юриста и не жаловался на проблемы со здоровьем. По предварительной информации, похороны состоятся в четверг, 20 марта.

Малыхин завершил карьеру в ноябре 2023 года. Он выступал за «Автомобилист» (с 2010 по 2014 год), «Ак Барс» (2014-2019), «Трактор» (2019), «Спартак» (2019-2020), «Витязь» (2020-2022) и «Авангард» (2022-2023).

В составе казанского клуба Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 220 (107+113) очков в 548 матчах.

Федор Малыхин
  • 804alex

    Стали известны обстоятельства смерти... Из статьи вы не узнаете обстоятельства смерти...

    18.03.2025

  • Docs FSV

    Кликбейт, жестокий и беспощадный

    18.03.2025

  • lenin.vowa2018

    хотя бы указали - криминал есть есть или нет? Здоровье подвело или "помог" кто-то?

    18.03.2025

  • Алексей Терентьев

    мои соболезнования родным и близким.

    18.03.2025

  • Саша

    В 34 года должны быть более серьезные причины, повлекшие резкое ухудшение состояния здоровья.

    18.03.2025

  • shur

    Такой молодой. Земля пухом. А обстоятельства какие?

    18.03.2025

  • Yura Ivanov

    Автор-идиот,если пишешь что стали известны обстоятельства,то пиши их,а не заманивай читателей заголовком статьи

    18.03.2025

  • zg

    Ну и где тут "обстоятельства"!?ПыСы-скорбим....

    18.03.2025

    КХЛ выразила соболезнования в связи со смертью Малыхина
