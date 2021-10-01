Стали известны лучшие игроки регулярного чемпионата КХЛ в сентябре

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) определила лучших хоккеистов регулярного чемпионата в сентябре, сообщается на официальном сайте лиги.

Лучшим вратарем месяца был признан Юха Метсола («Салават Юлаев»), одержавший с командой семь побед в восьми матчах сентября. По его воротам было нанесено 207 бросков (25,9 в среднем за игру, из которых он отразил 94,69 процента). Коэффициент надежности составил 1,38.

Лучшим защитником стал Михаил Пашнин («Металлург»). На его счету 7 (0+7) очков, он завершил всего одну игру с отрицательным показателем полезности при общем значении «+14».

Лучшим нападающим месяца признан Вадим Шипачев («Динамо» Москва). На счету форварда 26 (9+17) очков, показатель полезности составил «+4».

Лучшим новичком стал Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва). На счету форварда 13 (8+5) очков, он завершил всего один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+10».