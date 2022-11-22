Стали известны капитаны сборных дивизионов на Матче звезд КХЛ
КХЛ объявила капитанов сборных дивизионов на Матче звезд лиги.
Дивизион Боброва — защитник СКА Александр Никишин.
Дивизион Тарасова — защитник ЦСКА Никита Нестеров (27 игр, 3+14).
Дивизион Харламова — форвард «Трактора» Антон Бурдасов (27 игр, 11+14).
Дивизион Чернышева — форвард «Авангарда» Сергей Толчинский (32 игры, 6+14).
Главным тренером команды дивизиона Боброва станет Роман Ротенберг (СКА). Команду дивизиона Тарасова возглавит Сергей Федоров (ЦСКА), дивизион Харламова — Илья Воробьев («Металлург»), дивизион Чернышева Виктор Козлов («Салават Юлаев»).
Матч Звезд КХЛ 2022 пройдет 10 и 11 декабря в Челябинске.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|33
|26
|7
|54
|2
|ЦСКА
|31
|21
|10
|47
|3
|Торпедо
|32
|20
|12
|42
|4
|Локомотив
|32
|18
|14
|42
|5
|Динамо М
|32
|17
|15
|39
|6
|Спартак
|34
|15
|19
|35
|7
|Витязь
|32
|14
|18
|35
|8
|Динамо Мн
|33
|14
|19
|34
|9
|Северсталь
|32
|12
|20
|32
|10
|Куньлунь
|34
|12
|22
|27
|11
|Сочи
|30
|5
|25
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|32
|22
|10
|46
|2
|Металлург
|32
|20
|12
|44
|3
|Сибирь
|35
|20
|15
|43
|4
|Адмирал
|34
|19
|15
|42
|5
|Сал. Юлаев
|32
|17
|15
|41
|6
|Авангард
|32
|18
|14
|39
|7
|Трактор
|34
|14
|20
|32
|8
|Ак Барс
|32
|13
|19
|32
|9
|Барыс
|33
|14
|19
|30
|10
|Нефтехимик
|32
|14
|18
|29
|11
|Амур
|31
|12
|19
|29
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25.11
26.11
27.11
|22.11
|19:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|22.11
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь
|- : -
|22.11
|19:10
|
Динамо Мн – Витязь
|- : -
|22.11
|19:30
|
СКА – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
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