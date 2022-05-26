Стали известны финансовые подробности нового контракта Аверина в «Локомотиве»

Стали известны финансовые подробности нового контракта нападающего Егора Аверина в «Локомотиве».

Как сообщает Metaratings.ru, окладная часть 32-летнего россиянина в ярославском клубе, по однолетнему контракту, составит 25 миллионов рублей (439 тысяч долларов) за сезон.

В сезоне-2021/22 на счету нападающего 6 (3+3) очков при показателе полезности «-5» в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф Аверин провел 4 встречи при показателе полезности «-5».

Аверин выступает за «Локомотив» с 2012 года. Также в КХЛ нападающий играх за «Авангард» с 2006 по 2012 год.