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Стали известны даты еще двух перенесенных матчей «Барыса»

13:24
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«Барыс» сообщил, что КХЛ определила даты еще двух перенесенных матчей команды.

Встреча «Сочи» — «Барыс» состоится 28 октября, матч «Куньлунь» — «Барыс» назначен на 19 декабря.

Ранее стали известны даты матчей казахстанской команды с рижским «Динамо» (3 ноября) и «Металлургом» (3 февраля 2021 года). Всего в связи с пандемией было перенесено 6 встреч с участием «Барыса».

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/shest-matchej-barysa-pereneseny-na-bolee-pozdnij-srok/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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