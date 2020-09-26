Стали известны даты еще двух перенесенных матчей «Барыса»

«Барыс» сообщил, что КХЛ определила даты еще двух перенесенных матчей команды.

Встреча «Сочи» — «Барыс» состоится 28 октября, матч «Куньлунь» — «Барыс» назначен на 19 декабря.

Ранее стали известны даты матчей казахстанской команды с рижским «Динамо» (3 ноября) и «Металлургом» (3 февраля 2021 года). Всего в связи с пандемией было перенесено 6 встреч с участием «Барыса».