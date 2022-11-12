Стала известна зарплатная ведомость «Барыса»

По информации «СЭ», зарплатная ведомость «Барыса» составляет около 374 миллионов рублей.

Самые высокооплачиваемые игроки команды — нападающие Никита Михайлис и Линден Вей, зарабатывающие по 50 миллионов рублей в год.