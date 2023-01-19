Стала известна зарплата защитника «Витязя» Головкова

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Как стало известно «СЭ», защитник «Витязя» Игорь Головков зарабатывает 32 миллиона рублей в год.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 32-летний защитник провел 52 матча и сделал 3 голевых передачи при показателе полезности «минус 12».

Игорь — сын президента «Витязя» Михаила Головкова.