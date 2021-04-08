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Стала известна зарплата защитника «Салавата Юлаева» Коледова

20:49
Павел Коледов. Фото ХК «Салават Юлаев»
Павел Коледов. Фото ХК «Салават Юлаев»
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Сегодня, 8 апреля, защитник Павел Коледов подписал новый контракт на один год с «Салаватом Юлаевым». По информации «СЭ», его зарплата составит 30 миллионов рублей в год.

26-летний Коледов играет за уфимцев с 2018 года. В минувшем сезоне он набрал 9 (5+4) очков в 51 игре регулярного чемпионата КХЛ. Всего в «регулярке» и плей-офф он набрал 80 (23+57) баллов в 417 встречах.

(Артур Хайруллин)

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