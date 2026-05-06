Стала известна зарплата Газимова по новому контракту с «Салаватом Юлаевым»
«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Ильданом Газимовым на два года. Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 7 миллионов рублей в сезоне-2026/27 и 9 миллионов в последующем.
В сезоне-2025/26 на счету 24-летнего Газимова 2 (2+0) очка в 28 матчах регулярного чемпионата и один (1+0) балл за результативность в восьми играх плей-офф. Защитник выступает за «Салават Юлаев» с 2023 года.
Уфимская команда завершила регулярный чемпионат на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В Кубке Гагарина-2026 «Салават Юлаев» дошел до четвертьфинала, где уступил в серии «Локомотиву» со счетом 0-4.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|0
|0
|0
|0
|2
|Автомобилист
|0
|0
|0
|0
|3
|Адмирал
|0
|0
|0
|0
|4
|Ак Барс
|0
|0
|0
|0
|5
|Амур
|0
|0
|0
|0
|6
|Барыс
|0
|0
|0
|0
|7
|Металлург Мг
|0
|0
|0
|0
|8
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|9
|Салават Юлаев
|0
|0
|0
|0
|10
|Сибирь
|0
|0
|0
|0
|11
|Трактор
|0
|0
|0
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|0
|0
|0
|0
|2
|Динамо Мн
|0
|0
|0
|0
|3
|Лада
|0
|0
|0
|0
|4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|5
|Северсталь
|0
|0
|0
|0
|6
|СКА
|0
|0
|0
|0
|7
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|8
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
|0
|0
|0
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
|5.09
|00:00
|Спартак – Торпедо НН
|- : -
|5.09
|00:00
|Ак Барс – Сибирь
|- : -
|5.09
|00:00
|СКА – Лада
|- : -
|5.09
|00:00
|Автомобилист – Динамо М
|- : -
|5.09
|00:00
|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
|00:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
Новости