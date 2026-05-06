Стала известна зарплата Газимова по новому контракту с «Салаватом Юлаевым»

«Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Ильданом Газимовым на два года. Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 7 миллионов рублей в сезоне-2026/27 и 9 миллионов в последующем.

В сезоне-2025/26 на счету 24-летнего Газимова 2 (2+0) очка в 28 матчах регулярного чемпионата и один (1+0) балл за результативность в восьми играх плей-офф. Защитник выступает за «Салават Юлаев» с 2023 года.

Уфимская команда завершила регулярный чемпионат на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В Кубке Гагарина-2026 «Салават Юлаев» дошел до четвертьфинала, где уступил в серии «Локомотиву» со счетом 0-4.

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