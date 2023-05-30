Стала известна зарплата защитника Хабарова, перешедшего в «Магнитку»

«Северсталь» не стала повторять квалификационное предложение «Магнитки» защитнику Макару Хабарову, в результате чего игрок перешел в магнитогорский клуб.

Как стало известно «СЭ», зарплата Хабарова по новому контракту составит около 30 миллионов рублей.

В сезоне-2022/23 Хабаров набрал 14 (4+10) очков в 56 матчах за «Северсталь» в регулярном чемпионате КХЛ.