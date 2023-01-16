Стала известна зарплата защитника «Ак Барса» Журавлева по новому контракту

Защитник Даниил Журавлев, который по ходу этого сезона вернулся из «Колорадо» в «Ак Барс», продлил контракт с казанским клубом до конца сезона-2024/25.

Как стало известно «СЭ», зарплата 22-летнего хоккеиста в следующем сезоне составит 20 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 — 23 миллиона рублей в год.

В нынешнем сезоне Журавлев успел провести 8 матчей в КХЛ и отметился 1 голевой передачей.