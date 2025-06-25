Стала известна зарплата защитника «Ак Барса» Журавлева

Защитник Даниил Журавлев подписал новый контракт с «Ак Барсом» на 2 года.

Как стало известно «СЭ», зарплата хоккеиста в следующем сезоне составит 28 миллионов рублей в год, в сезоне-2026/27 — 30 миллионов.

В сезоне-2024/25 FONBET чемпионата КХЛ 25-летний россиянин набрал 6 (0+6) очков в 55 матчах. В Кубке Гагарина он провел 1 игру.