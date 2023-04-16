Стала известна зарплата защитника «Адмирала» Паутова по новому контракту

Защитник Юрий Паутов подписал новый контракт с «Адмиралом» на один сезон.

Как стало известно «СЭ», зарплата Паутова по новому контракту составит 15 миллионов рублей в год.

В этом сезоне 28-летний хоккеист набрал 2 (1+1) очка в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ и забросил 2 шайбы в 12 играх плей-офф.Ранее он выступал за «Сочи», «Витязь» и СКА.