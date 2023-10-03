Стала известна зарплата вратаря «Торпедо» Кульбакова по новому контракту с клубом

Как стало известно «СЭ», белорусский вратарь Иван Кульбаков заработает около 100 миллионов рублей за три года нового контракта с «Торпедо».

В нынешнем сезоне его зарплата составит 25 миллионов рублей в год, в следующем — 35, в сезоне-2025/26 — 40.

Кульбаков выступает за «Торпедо» с июня 2022 года. В сезоне-2023/24 27-летний голкипер принял участие в 8 матчах и отразил 90 процентов бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 3.16.