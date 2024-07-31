Стала известна зарплата вратаря Набокова по новому контракту

Как стало известно «СЭ», вратарь Илья Набоков согласовал условия нового контракта с «Металлургом». Голкипер заработает 22 миллиона рублей по окладной части в сезоне-2024/25.

Срок соглашения не изменится. В сезоне-2023/24 зарплата Набокова составила 3 миллиона.

В прошлом сезоне 21-летний вратарь провел за «Металлург» 66 матчей и пропустил 121 шайбу.