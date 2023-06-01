Стала известна зарплата вратаря Мифтахова по новому контракту с «Ак Барсом»

Как стало известно «СЭ», зарплата вратаря Амира Мифтахова в «Ак Барсе» в следующем сезоне составит 12 миллионов рублей в год, а в сезоне-2024/25 — 25 миллионов рублей в год.

Ранее 23-летний россйский хоккеист подписал новый двухлетний контракт с казанской командой.

В сезоне-2022/23 Мифтахов провел 34 матча в «регулярке», отразил 91,7 процента бросков, одержал 18 побед и 4 матча сыграл на ноль.

Голкипер является воспитанником «Ак Барса».