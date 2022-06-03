Стала известна зарплата вратаря «Магнитки» Кошечкина по новому контракту

Вратарь магнитогорского «Металлурга» Василий Кошечкин подписал новый контракт с клубом на один год.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 35 миллионов рублей за сезон.

В сезоне-2021/22 39-летний вратарь провел в регулярном чемпионате 14 матчей, в которых пропускал в среднем по 2,01 шайбы за игру и отразил 93,4% бросков. В плей-офф Кошечкин отыграл 23 матча, в которых пропускал в среднем по 2,19 шайбы за игру, отразил 93,1% бросков и трижды отыграл на «ноль».