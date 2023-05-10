Стала известна зарплата вратаря Бобкова в «Амуре»

Вратарь Игорь Бобков подписал контракт на один год с «Амуром».

Как стало известно «СЭ», зарплата Бобкова составит 30 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне 32-летний голкипер выступал за «Автомобилист». Он сыграл в 34 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отразив 92,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,26.