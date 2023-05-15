Стала известна зарплата Варфоломеева в «Адмирале»

«Адмирал» объявил о подписании контракта с нападающим Павлом Варфоломеевым. Как ранее сообщал «СЭ», соглашение рассчитано на один год.

По нашей информации, зарплата Варфоломеева составит 25 миллионов рублей в год.

Последние три сезона 28-летний игрок выступал в составе минского «Динамо». В этом сезоне регулярки КХЛ форвард провел 42 матча и набрал 24 (14+10) очка.