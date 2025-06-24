Стала известна зарплата Стюарта в «Салавате Юлаеве»

Защитник Дин Стюарт перешел в «Салават Юлаев» из «Витязя» в результате обмена.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока по двухлетнему контракту составит 30 миллионов рублей. В прошедшем сезоне канадец провел 52 матча регулярного чемпионата, в которых набрал 15 (5+10) очков.

«Салават Юлаев» занял второе место в Восточной конференции FONBET Чемпионата КХЛ-2024/25. В Кубке Гагарина уфимская команда дошла до полуфинала, где уступила «Локомотиву».

(Радмир Сахибгареев)