Стала известна зарплата Сошникова в ЦСКА по новому контракту

Нападающий ЦСКА Никита Сошников, обменянный из «Салавата Юлаева», переподписал контракт с московским клубом до конца сезона 2021/22. Действующее соглашение игрока истекало 30 апреля 2021 года.

По информации «СЭ», зарплата Сошникова в этом сезоне сократилась в два раза: с 60 млн рублей до 30. В следующем сезоне он заработает 40 млн рублей. Обе суммы указаны без учета бонусов. (Артур Хайруллин)