КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Стала известна зарплата Сошникова в ЦСКА по новому контракту

12:35
Никита Сошников. Фото ХК «Салават Юлаев»
Никита Сошников. Фото ХК «Салават Юлаев»
Теги:

Нападающий ЦСКА Никита Сошников, обменянный из «Салавата Юлаева», переподписал контракт с московским клубом до конца сезона 2021/22. Действующее соглашение игрока истекало 30 апреля 2021 года.

По информации «СЭ», зарплата Сошникова в этом сезоне сократилась в два раза: с 60 млн рублей до 30. В следующем сезоне он заработает 40 млн рублей. Обе суммы указаны без учета бонусов. (Артур Хайруллин)

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир