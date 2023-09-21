Стала известна зарплата новичка «Трактора» Робинсона

«Трактор» подписал контракт до конца нынешнего сезона с канадским нападающим Бадди Робинсоном.

По информации «СЭ», зарплата 31-летнего хоккеиста составит около 30 миллионов рублей в год.

В сезоне-2022/23 Робинсон набрал 3 (1+2) очка в 9 матчах за «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ. Также на его счету 20 (9+11) очков в 52 играх регулярного чемпионата АХЛ за «Рокфорд» и 2 (1+1) очка в 5 встречах плей-офф АХЛ.