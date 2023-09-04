Стала известна зарплата новичка «Торпедо» Линча

Сегодня, 4 сентября, нападающий Бобби Линч подписал контракт с «Торпедо».

Как стало известно «СЭ», зарплата Линча составит 10 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне 25-летний американец выступал за «Рокфорд» — фарм-клуб «Чикаго». Форвард набрал 19 (11+8) очков в 64 матчах АХЛ.