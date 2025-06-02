Стала известна зарплата новичка «Торпедо» Костина

Вратарь Денис Костин подписал контракт на два года с «Торпедо». Как стало известно «СЭ», зарплата Костина составит около 30 миллионов рублей в год.

Нижегородцы объявили о подписании контракта с 29-летним голкипером 2 июня. Соглашение рассчитано на два года.

В FONBET чемпионате КХЛ-2024/25 Костин провел 47 матчей за «Сибирь», 6 раз сыграв на ноль и в среднем отражая 93 процента бросков. В плей-офф на его счету 7 игр при проценте отраженных бросков 91,1.