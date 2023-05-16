Стала известна зарплата новичка «Спартака» Бурмистрова

«Спартак» объявил о подписании однолетнего контракта с нападающим Александром Бурмистровым.

По информации «СЭ», зарплата Бурмистрова в новом клубе составит около 20 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне чемпион мира-2014 в составе сборной России выступал за «Ак Барс» и «Магнитку».

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