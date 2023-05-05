Стала известна зарплата новичка СКА Сергеева

Как ранее сообщал «СЭ», СКА подпишет трехлетний контракт с защитником Артемом Сергеевым.

По нашей информации, зарплата двукратного обладателя Кубка Гагарина составит 45 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист набрал 16 (3+13) очков в 62 матчах за ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф на его счету 4 голевые передачи в в 27 играх.