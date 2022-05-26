Стала известна зарплата новичка СКА Пашнина

Защитник Михаил Пашнин, выступавший в прошлом сезоне за магнитогорский «Металлург», в это межсезонье подписал двухлетний контракт со СКА.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 45 миллионов рублей за сезон.

В сезоне-2021/22 33-летний Пашнин провел 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за магнитогорцев и набрал 11 (1+10) очков. В плей-офф на его счету 5 игр и 1 (0+1) очко.