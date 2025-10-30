Стала известна зарплата новичка «Шанхая» Джозефса

«Шанхай Дрэгонс» подписал контракт до конца сезона с нападающим Троем Джозефсом.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 15 миллионов рублей в год.

31-летний канадец в сезоне-2025/26 в 10 матчах FONBET чемпионата КХЛ за «Сочи» набрал 2 (0+2) очка. В КХЛ он также играл за «Металлург» и «Ладу».