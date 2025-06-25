Стала известна зарплата новичка «Нефтехимика» Жафярова

«Нефтехимик» подписал контракт на год с нападающим Дамиром Жафяровым.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит около 20 миллионов рублей в год.

С лета 2024 года Жафяров выступал за «Барыс». 31 мая он покинул команду из Астаны в связи с истечением срока соглашения.

В минувшем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ 31-летний форвард провел 27 матчей, отметившись 1 заброшенной шайбой и 4 результативными передачами.