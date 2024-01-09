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Сегодня, 20:02

Стала известна зарплата новичка минского «Динамо» Фрица

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Минское «Динамо» перед дедлайном подписало контракт до конца сезона-2024/25 с канадским нападающим Таннером Фрицем.

Как стало известно «СЭ», за оставшуюся часть этого сезона 32-летний канадец получит около 23 миллионов рублей, в следующем сезоне его зарплата составит 55 миллионов рублей в год.

Фриц уже сыграл один матч за «Динамо». Это была игра против «Амура» (2:3 ОТ) и форвард завершил встречу с показателем полезности «-1», проведя на льду 16 минут 51 секунду.

ХК Динамо (Минск)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 50 32 18 70
2 Авангард 47 31 16 65
3 Сал. Юлаев 48 30 18 63
4 Трактор 50 27 23 59
5 Автомобилист 50 27 23 59
6 Лада 49 24 25 58
7 Ак Барс 47 27 20 56
8 Сибирь 49 21 28 51
9 Амур 47 21 26 50
10 Нефтехимик 50 20 30 49
11 Барыс 48 16 32 39
12 Адмирал 47 14 33 39
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 48 32 16 68
2 Спартак 49 30 19 67
3 Динамо М 48 31 17 66
4 СКА 48 31 17 64
5 Торпедо 47 28 19 59
6 ЦСКА 47 25 22 54
7 Северсталь 48 23 25 53
8 Динамо Мн 46 20 26 45
9 Куньлунь РС 50 16 34 38
10 Витязь 48 15 33 36
11 Сочи 49 14 35 34
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