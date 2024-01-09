Стала известна зарплата новичка минского «Динамо» Фрица

Минское «Динамо» перед дедлайном подписало контракт до конца сезона-2024/25 с канадским нападающим Таннером Фрицем.

Как стало известно «СЭ», за оставшуюся часть этого сезона 32-летний канадец получит около 23 миллионов рублей, в следующем сезоне его зарплата составит 55 миллионов рублей в год.

Фриц уже сыграл один матч за «Динамо». Это была игра против «Амура» (2:3 ОТ) и форвард завершил встречу с показателем полезности «-1», проведя на льду 16 минут 51 секунду.