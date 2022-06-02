Стала известна зарплата новичка «Авангарда» Малыхина

Нападающий Федор Малыхин в это межсезонье перешел из «Витязя» в «Авангард», подписав двухлетний контракт.

Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 25 миллионов рублей в год.

В сезоне-2021/22 31-летний нападающий провел 41 матч и набрал 16 (9+7) очков.