Стала известна зарплата новичка «Авангарда» Горшкова

«Авангард» 2 мая объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Александром Горшковым.

По информации «СЭ», форвард получит 45 миллиона рублей за два года.

В прошедшем сезоне Горшков стал лучшим бомбардиром «Амура», набрав 25 (12+13) очков в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Горшков выступал за команду из Хабаровска с сезона-2017/18. Всего в лиге он провел 409 игр и записал на свой счет 169 (78+91) баллов.