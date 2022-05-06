Стала известна зарплата немецкого нападающего «Автомобилиста» Мэйсека

В апреле «Автомобилист» объявил о продлении контракта на два года с немецким нападающим Бруксом Мэйсеком. Как стало известно «СЭ», зарплата игрока в сезоне-2022/23 составит 55 миллионов рублей в год, в сезоне-2023/24 — 60 миллионов рублей в год.

В минувшем сезоне Мэйсек провел 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 32 (15+17) очков при показателе полезности «+11».

29-летний хоккеист ранее выступал за «Калгари Хитмен», «Изерлон Рустерс», немецкий «Ред Булл», «Чикаго Вулвз» и другие клубы.