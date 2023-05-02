Стала известна зарплата нападающего «Салавата Юлаева» Шарова

«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с нападающим Александром Шаровым.

По информации «СЭ», зарплата Шарова в следующем сезоне составит 65 миллионов рублей в год.

С 2017 года Шаров выступал за «Сибирь». В минувшем сезоне 27-летний нападающий набрал 50 (29+21) очков в 65 матчах регулярки КХЛ. В плей-офф на его счету 5 (2+3) очков в 5 встречах.