Стала известна зарплата нападающего «Нефтехимика» Гудачека
14:35
Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего «Нефтехимика» Либора Гудачека составляет 25 миллионов рублей в год.
Ранее в СМИ сообщалось, что нижнекамский клуб может расторгнуть контракт со словаком. В таком случае компенсация Гудачеку составит около 9 млн рублей.
В нынешнем сезоне форвард провел 7 матчей и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4».
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