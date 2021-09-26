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Стала известна зарплата нападающего «Нефтехимика» Гудачека

14:35
Либор Гудачек. Фото ФК Нефтехимик
Либор Гудачек. Фото ФК Нефтехимик
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Как стало известно «СЭ», зарплата нападающего «Нефтехимика» Либора Гудачека составляет 25 миллионов рублей в год.

Ранее в СМИ сообщалось, что нижнекамский клуб может расторгнуть контракт со словаком. В таком случае компенсация Гудачеку составит около 9 млн рублей.

В нынешнем сезоне форвард провел 7 матчей и набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «-4».

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Михаил Скрыль все материалы автора

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