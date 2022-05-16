Стала известна зарплата нападающего «Магнитки» Зернова по новому контракту

Нападающий Денис Зернов продлил контракт с «Металлургом» на два года.

Как стало известно «СЭ», в сезоне-2022/23 его зарплата составит 25 млн рублей в год, в сезоне-2023/24 — вдвое больше.

Зернов выступает за «Металлург» с сезона-2021/22. В прошлом сезоне 26-летний россиянин набрал 20 (11+9) очков в 44 матчах за команду в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у форварда 9 (8+1) очков в 24 играх.