Стала известна зарплата нападающего «Локомотива» Коршкова по новому контракту

Нападающий «Локомотива» Егор Коршков на прошлой неделе подписал с клубом новый двухлетний контракт. Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 55 миллионов рублей за сезон.

В сезоне-2021/22 25-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 44 матча и набрал 22 (11+11) очка при показателе полезности «+8». В плей-офф на счету Коршкова один гол в четырех матчах.

Коршков играет в системе ярославского клуба с 2012 года, а в 2019 году на один сезон уезжал в систему «Торонто», где провел один матч в НХЛ. Сейчас за океаном права на игрока принадлежат «Флориде».