Стала известна зарплата нападающего «Амура» Николишина

Как стало известно «СЭ», нападающий «Амура» Иван Николишин зарабатывает 12 миллионов рублей в год. Контракт лучшего бомбардира команды истекает 30 апреля.

Иван — сын бывшего нападающего «Вашингтона», «Колорадо», сборной России Андрея Николишина.

В нынешнем сезоне 26-летний форвард хабаровчан набрал 35 (14+21) очков в 58 играх регулярного чемпионата. Это его самый результативный сезон в карьере.