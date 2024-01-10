Стала известна зарплата нападающего «Ак Барса» Дыняка по новому контракту

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом на два года.

По информации «СЭ», зарплата Дыняка в следующем сезоне составит 25 миллионов рублей в год, в сезоне-2025/26 — 27.

Ранее генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявлял о продлении контракта с 26-летний игроком, а также о переговорах с Артемом Лукояновым и Тимуром Биляловым.

Дыняк в этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ провел 40 матчей и набрал 9 (3+6) очков.