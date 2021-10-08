Стала известна зарплата лучшего снайпера регулярного чемпионата КХЛ

Как стало известно «СЭ», нападающий «Витязя» Нико Ойямяки получает 25 миллионов рублей в год.

26-летний финский форвард пополнил клуб перед нынешним сезоном. В 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ на его счету 12 голов, Оямяки единолично лидирует в списке лучших снайперов.

«Витязь» занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 13 очками в 15 матчах.