Стала известна зарплата лучшего снайпера регулярного чемпионата КХЛ
14:42
Как стало известно «СЭ», нападающий «Витязя» Нико Ойямяки получает 25 миллионов рублей в год.
26-летний финский форвард пополнил клуб перед нынешним сезоном. В 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ на его счету 12 голов, Оямяки единолично лидирует в списке лучших снайперов.
«Витязь» занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 13 очками в 15 матчах.
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