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Стала известна зарплата лучшего снайпера регулярного чемпионата КХЛ

14:42
Нико Ойямяки. Фото ХК «Витязь»
Нико Ойямяки. Фото ХК «Витязь»
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Витязя» Нико Ойямяки получает 25 миллионов рублей в год.

26-летний финский форвард пополнил клуб перед нынешним сезоном. В 15 матчах регулярного чемпионата КХЛ на его счету 12 голов, Оямяки единолично лидирует в списке лучших снайперов.

«Витязь» занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 13 очками в 15 матчах.

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Артур Хайруллин все материалы автора
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