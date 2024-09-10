Стала известна зарплата Лайла в минском «Динамо»

Как стало известно «СЭ», зарплата канадского защитника минского «Динамо» Брэйди Лайла составляет около 34 миллионов рублей в год.

Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25. За минчан 24-летний новичок провел два матча без набранных очков при показателе полезности «-2».

В сезоне-2023/24 защитник выступал в фарм-клубе «Калгари» в АХЛ. За 47 матчей в составе «Калгари Рэнглерс» Лайл отметился 15 (6+9) очками при полезности «+4».