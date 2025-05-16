Стала известна зарплата Козлова по новому контракту с «Салаватом Юлаевым»

Виктор Козлов продолжит работу на посту главного тренера «Салавата Юлаева». Как стало известно «СЭ», зарплата специалиста составит 45 миллионов рублей в год.

Уфимцы объявили о продлении контракта с Козловым 16 мая. Новое соглашение рассчитано на два года.

50-летний специалист возглавляет «Салават Юлаев» с мая 2022 года. В сезоне-2024/25 уфимцы под его руководством дошли до полуфинала Кубка Гагарина, где уступили «Локомотиву» (1-4 в серии).