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16 мая 2025, 15:44

Стала известна зарплата Козлова по новому контракту с «Салаватом Юлаевым»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Виктор Козлов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Виктор Козлов продолжит работу на посту главного тренера «Салавата Юлаева». Как стало известно «СЭ», зарплата специалиста составит 45 миллионов рублей в год.

Уфимцы объявили о продлении контракта с Козловым 16 мая. Новое соглашение рассчитано на два года.

50-летний специалист возглавляет «Салават Юлаев» с мая 2022 года. В сезоне-2024/25 уфимцы под его руководством дошли до полуфинала Кубка Гагарина, где уступили «Локомотиву» (1-4 в серии).

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Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
Виктор Козлов
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«Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с Козловым

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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
10 Барыс 68 21 47 54
11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 68 46 22 98
2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
5 СКА 68 37 31 81
6 Торпедо НН 68 37 31 81
7 Динамо М 68 38 30 81
8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
11 Сочи 68 18 50 44
Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
4 - 2
1. Локомотив - Ак Барс
3 - 1
2. Локомотив - Ак Барс
1 - 5
3. Ак Барс - Локомотив
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4. Ак Барс - Локомотив
2 - 1
5. Локомотив - Ак Барс
4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
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Локомотив - Авангард
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Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
1. Металлург Мг - Торпедо
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5. Металлург Мг - Торпедо
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Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
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Авангард - ЦСКА
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Динамо Мн - Динамо М
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ЦСКА - СКА
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
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