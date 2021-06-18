Стала известна зарплата канадских новичков «Металлурга»

На этой неделе «Металлург» объявил о подписании однолетних контрактов с канадскими нападающими Филиппом Майе и Джошем Карри. По информации «СЭ», зарплата Майе составит 60 миллионов рублей в год, Карри — 50 млн рублей в год.

28-летний Карри в сезоне-2020/21 выступал в системе «Питтсбурга». В НХЛ он сыграл один матч, не набрав очков. В АХЛ на его счету 23 (10+13) балла в 24 играх.

28-летний Майе выступал в системе «Вашингтона». В НХЛ он сыграл 2 матча, не набрав результативных баллов. В АХЛ за «Херши» он провел 16 игр и набрал 21 (6+15) очко.

Полный список зарплат хоккеистов «Металлурга» можно посмотреть здесь