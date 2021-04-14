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Стала известна зарплата Кадейкина по новому контракту в «Салавате Юлаеве»

20:29
Александр Кадейкин. Фото ХК «Салават Юлаев».
Александр Кадейкин. Фото ХК «Салават Юлаев».
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По информации «СЭ», зарплата форварда «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина по новому контракту составит 55 млн рублей в год.

Недавно игрок подписал новый годичный контракт с уфимским клубом.

В прошедшем сезоне 27-летний хоккеист провел в регулярном чемпионате 54 матча и набрал 34 (13+21) очка. В плей-офф на его счету 7 (2+5) результативных баллов в 9 встречах.

(Артур Хайруллин)

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