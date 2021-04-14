Стала известна зарплата Кадейкина по новому контракту в «Салавате Юлаеве»
20:29
По информации «СЭ», зарплата форварда «Салавата Юлаева» Александра Кадейкина по новому контракту составит 55 млн рублей в год.
Недавно игрок подписал новый годичный контракт с уфимским клубом.
В прошедшем сезоне 27-летний хоккеист провел в регулярном чемпионате 54 матча и набрал 34 (13+21) очка. В плей-офф на его счету 7 (2+5) результативных баллов в 9 встречах.
(Артур Хайруллин)
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