Стал известен размер зарплаты игрока сборной России Воронкова по новому контракту

«Ак Барс» недавно подписал новый двухлетний контракт с нападающим Дмитрием Воронковым. По информации «СЭ», зарплата игрока в следующем сезоне составит 25 миллионов рублей.

При этом она не попадает под потолок зарплат — Воронкову осенью исполнится 21 год.

В этом году форвард сыграл на чемпионате мира за сборную России. В восьми матчах на счету 20-летнего Воронкова шесть (2+4) очков.

В минувшем сезоне форвард провел 68 матчей за казанцев и набрал 29 (13+16) очков.