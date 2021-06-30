Стал известен размер зарплаты игрока сборной России Воронкова по новому контракту
18:20
«Ак Барс» недавно подписал новый двухлетний контракт с нападающим Дмитрием Воронковым. По информации «СЭ», зарплата игрока в следующем сезоне составит 25 миллионов рублей.
При этом она не попадает под потолок зарплат — Воронкову осенью исполнится 21 год.
В этом году форвард сыграл на чемпионате мира за сборную России. В восьми матчах на счету 20-летнего Воронкова шесть (2+4) очков.
В минувшем сезоне форвард провел 68 матчей за казанцев и набрал 29 (13+16) очков.
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