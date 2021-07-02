Стала известна зарплата Готовца и Телегина в «Авангарде»

По информации «СЭ», зарплата нападающего Ивана Телегина в «Авангарде» в следующем сезоне составит 40 миллионов рублей в год.

В сезоне-2022/23 форвард, перешедший в омский клуб из ЦСКА, получит на 5 миллионов больше.

В межсезонье новый контракт с «Авангардом» подписал белорусский защитник Кирилл Готовец. По нашей информации, его зарплата составит около 20 млн рублей в год.

Инсайды о зарплатах в КХЛ. Сколько получают игроки «Авангарда»?

