Стала известна зарплата форварда ЦСКА Гуськова, который принял предложение «Локомотива»

Нападающий Матвей Гуськов принял контрактное предложение «Локомотива».

Как стало известно «СЭ», в сезоне-2023/24 его зарплата должна составить 15 миллионов рублей в год, в сезоне-2024/25 — 20 миллионов.

ЦСКА в течение семи дней может повторить предложение ярославцев и оставить Гуськова у себя. Если армейцы этого не сделают, то получат денежную компенсацию за игрока.