Стала известна зарплата форварда «Авангарда» Толчинского по новому контракту

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский на прошлой неделе подписал с клубом новый контракт на один год. Как стало известно «СЭ», зарплата игрока составит 60 миллионов рублей в год.

Отметим, что его прежняя зарплата составляла 50 миллионов.

Напомним, что в сезоне-2020/21 «Авангард» выиграл Кубок Гагарина, а Толчинский был признан самым ценным игроком плей-офф.

В прошлом сезоне Толчинский провел в регулярном чемпионате КХЛ 30 матчей и набрал 27 (5+22) очков. В плей-офф на счету нападающего 7 (2+5) очков в 13 матчах.