Стала известна зарплата Да Косты по новому контракту с «Автомобилистом»

«Автомобилист» сообщил о подписании нового контракта на 2 года с нападающим Стефаном Да Костой.

По информации «СЭ», зарплата игрока останется на том же уровне — 75 миллионов рублей в год.

Да Коста выступает за «Автомобилист» с 2021 года. В сезоне-2022/23 33-летний француз набрал 56 (20+36) очков в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ, а также 7 (1+6) очков в 7 играх плей-офф.